a-young-innovators-business-forum-due-app-per-radiologia-e-aderenza-cure

A cura di Viviana Astazi

MILANO – Tra le branche che più risentono in positivo dei progressi della tecnologia ci sono il settore farmaceutico e quello medico. Non è un caso dunque che lo Young Innovators Business Forum promosso da ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori, abbia portato sul palco del Meet, a Milano, un panel dal titolo “Tech for Life: Innovazione che cura”.

Alla tavola rotonda, introdotta dall’intervento della direttrice di Federchimica Assobiotec Marica Nobile, hanno partecipato Arianna Gregis di Bayer Italia, Guglielmo Manco e Alberto Clemenzi.

Sono stati questi ultimi due a raccontare come la tecnologia viene messa al servizio dei pazienti per migliorare la qualità delle loro vite. “Presento Calantic, una piattaforma digitale basata sul cloud che permette l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto dell’attività giornaliera dei medici radiologi”, ha spiegato Manco, Digital Solution Manager Bayer Radiology Italia.

“Ogni giorno nel mondo vengono eseguite milioni di diagnosi errate, che hanno un impatto importante sulla salute dei pazienti e sui costi che affrontano i sistemi sanitari. Inoltre, la contemporanea grande carenza di radiologi e il crescente invecchiamento della popolazione hanno aumentato la richiesta di esami diagnostici. In questo contesto si inserisce Calantic, che riduce i margini di errore- si arriva a livelli di precisione del 95% in alcune aree terapeutiche- e fa diminuire del 30% il tempo di lettura e diagnosi, così da permettere non solo di refertare quasi il doppio dei pazienti, ma di farlo con maggiore precisione”.

C’è poi il grande tema dell’aderenza terapeutica, da sempre al centro di tante campagne di prevenzione e sensibilizzazione. Anche in questo caso, l’innovazione arriva in soccorso di pazienti e medici.

“L’app TeraPiù è un’app gratuita che permette agli utenti di seguire la propria terapia, risolvendo il problema del seguire con attenzione e costanza le indicazioni mediche”, ha invece illustrato Alberto Clemenzi, Ceo di Salute 360.

“Si tratta di un’app che dà anche la possibilità al paziente di inserire tutti i dati biochimici, come i valori della pressione o del colesterolo, che vanno tenuti sotto controllo. Con l’integrazione di terze parti, si ha infine la possibilità di ricevere direttamente a casa i farmaci di cui sia ha bisogno, oltre che di prenotare visite mediche”.

