A Zocca un corso di teatro sperimentale voluto da Vasco Rossi: “A 14 anni urlai più forte di tutti”

MODENA – Nuova iniziativa a Zocca nel nome del suo cittadino più illustre, Vasco Rossi. Prenderà il via a gennaio e per un trimestre, infatti, un corso di teatro sperimentale, condotto dall’attore Andrea Ferrari e rivolto a chi ha più di 14 anni, di scena “proprio nel teatro dedicato a Vasco”. Lo annuncia il sindaco Federico Ropa, ringraziando “Vasco per aver proposto, creduto e voluto questo corso. A tutti gli iscritti e agli artisti che animeranno questa scuola auguro un percorso ricco di emozioni, impegno e soddisfazioni”.

L’obiettivo è anche “aiutare” le persone “a conoscersi e migliorare i rapporti interpersonali attraverso la propedeutica del gioco, creando in loro la volontà di esporsi e di uscire dalla realtà virtuale che i social e la rete hanno costruito”, fanno sapere gli organizzatori. Lo stesso Vasco lancia un messaggio, a proposito della sua esperienza nel teatro: “Erano i primissimi anni ’70, c’era un grande fermento culturale in quegli anni e Bologna, con la sua università, era una città all’avanguardia. Io facevo il Tanari, la scuola di ragioneria che mio padre mi aveva obbligato a fare, dove, peraltro, ho avuto come insegnante di italiano un grande professor Farinelli che ci apriva le menti. Se faccio questo mestiere, in fondo lo devo a lui che, con il suo giudizio positivo sui miei temi, mi incoraggiò a continuare a scrivere…”.

“CON QUELL’URLO ENTRAI NELLA SCUOLA DI TEATRO”

Continua il rocker: “Avevo 16-18 anni, venivo giù dalla montagna e stare a Bologna per me era come essere a New York. Quando Alvarez, un attore di teatro, lanciò i suoi corsi io mi presentati subito, incuriosito. Eravamo in tanti, lui ci fece, diciamo così, un provino: chiese a ognuno di noi di urlare. Non era facile, ma quando arrivò il mio turno urlai istintivamente e con tutta l’energia che avevo in corpo. Naturalmente mi scelse e mi fece entrare nella compagnia di teatro, un periodo per me straordinario, che mi ha permesso di ascoltarmi, di capirmi e di capire anche quello che davvero volevo diventare”. Conclude quindi Vasco citando la nuova iniziativa di Zocca: “Oggi mi piace pensare che, così come ha aiutato me, il teatro sperimentale possa essere d’aiuto anche ad altri. L’arte crea impegno, l’arte crea evasione. L’arte crea”.

