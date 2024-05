aaron-torna-con-il-singolo-“i-colori-dell’alba”

Il cantautore entra con una prospettiva più solare

Milano, 11 mag. (askanews) – Aaron torna con “I colori dell’alba”, il nuovo brano già disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali e in radio. Scritto e composto da Aaron insieme a Roberto Casalino, “I colori dell’alba” è il secondo tassello del nuovo percorso musicale ed artistico del cantautore, iniziato a gennaio con “Urlare”. Se con il singolo precedente Aaron si muoveva in atmosfere più cupe indagando le incertezze della sua generazione e il bisogno di trovare un porto sicuro in cui potersi sfogare, con “I colori dell’alba” lascia entrare più luce con una prospettiva più solare e sognante, senza allontanarsi dalle sonorità country-folk degli ultimi brani.

“Ho voluto raccontare la spontaneità e le fragilità di due ragazzi che vivono un amore giovane tanto quanto loro” – dice Aaron – “Credo che in ogni rapporto ci sia una parte più intraprendente e pronta a vivere l’ignoto, e un’altra più timorosa riguardo le dinamiche che possono crearsi. La vera forza sta nel capire come rendere complementari i due aspetti per guardare al futuro con speranza e rendere concreti i propri sogni”.

“I colori dell’alba”, ritratto dell’amore che sta vivendo Aaron, è un nuovo capitolo del suo percorso artistico che arriva a pochi mesi di distanza da “Urlare” e dall’EP “Universale”, portato live per l’Italia e pubblicato da Artist First subito dopo l’esperienza di Amici 22 dove è arrivato in semifinale.

Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari, classe 2004, è un giovane cantautore. Nasce e cresce a Nocera Umbra, vicino a Perugia.