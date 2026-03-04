abbattuto-missile-iraniano-verso-la-turchia,-la-nato:-“condanniamo-l’attacco”

ROMA – Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo turco è stato abbattuto: lo ha riferito il ministero della Difesa di Ankara.

La comunicazione è stata diffusa anche sui social network. “Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo turco, dopo aver sorvolato gli spazi aerei iracheno e siriano, è stato intercettato e neutralizzato in tempo dagli elementi di difesa aerea e antimissile della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale”, si riferisce nel testo. “L’incidente non ha causato né vittime né feriti”.

LA NATO: “AL FIANCO DEGLI ALLEATI”

La Nato ha condannato l’attacco dell’Iran alla Turchia, affermando di essere fermamente al fianco di tutti i suoi alleati. “Condanniamo l’attacco dell’Iran alla Turchia. La Nato è fermamente accanto a tutti gli alleati, inclusa la Turchia, mentre l’Iran continua i suoi attacchi indiscriminati in tutta la regione”, ha dichiarato la portavoce della Nato, Allison Hart, aggiungendo che “la nostra posizione di deterrenza e difesa rimane forte in tutti i settori, anche per quanto riguarda la difesa aerea e missilistica”. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato questa mattina che le difese aeree della Nato hanno abbattuto un missile balistico iraniano lanciato verso lo spazio aereo turco, aggiungendo che la Turchia avrebbe parlato con la Nato e gli altri alleati dopo l’incidente

