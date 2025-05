“abbiamo-invitato-un-super-ospite”:-fedez-al-congresso-dei-giovani-di-forza-italia

ROMA – Alla fine ce l’hanno fatta. Hanno convinto anche Fedez.

Dopo aver chiamato il suo cane “Silvio”, e averlo imitato in una parodia memorabile del discorso con cui nel ’94 Berlusconi annunciava la sua “discesa in campo” – “L’Italia è il Paese che amo…” – ora Fedez si prepara a salire davvero su un palco legato a Forza Italia. Ma non in una gag: sarà ospite del Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, previsto per sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma.

La notizia ha preso forma da un post pubblicato su Instagram dall’organizzazione giovanile del partito. Una sagoma stilizzata, senza volto ma decisamente familiare. È bastata un’immagine pubblicata sull’account Instagram degli azzurri per accendere un polverone. “Abbiamo invitato un super ospite!”, si legge nel post.

Sotto al post, esplode il dibattito. In centinaia si affrettano a indovinare. “Sembra Fedez”, scrive un utente, mentre un altro, più diretto, sentenzia: “Fedez raga”. Qualcuno spera di sbagliarsi: “Dall’immagine mi sembra Fedez, spero vivamente di no”, mentre altri ironizzano con nomi improbabili: “Il Gabibbo?”, “Papa Leone XIV”, “Mark Caltagirone”, “Kim Jong Un” o “Stash dei Kolors”.

Ma a fianco del tono scherzoso, crescono le voci critiche. C’è chi si chiede cosa c’entri il cantante con Forza Italia, chi lo definisce “un pessimo elemento” e chi afferma che Berlusconi “si rivolterebbe nella tomba”. In un crescendo di commenti sempre più duri, emerge anche uno particolarmente tagliente: “Il figlio di Totò Riina”.

Nel frattempo, fonti interne al partito confermano: Fedez sarà davvero ospite del congresso, come anticipato anche da una figura di riferimento come il senatore Maurizio Gasparri. Il coinvolgimento del cantante – notoriamente critico verso il centrodestra e spesso protagonista di scontri pubblici con suoi esponenti – segna un passaggio inedito per l’organizzazione giovanile di Forza Italia.

Secondo quanto trapela, l’intervento dovrebbe ruotare attorno a temi legati al disagio giovanile, alla comunicazione digitale e al ruolo dei personaggi pubblici nell’attivismo sociale.

