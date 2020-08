“La riapertura degli stadi? Il problema va inserito nel contesto del Paese: di fronte alla crescita dei contagi e ad alcune restrizioni decise negli ultimi giorni dal Governo non è questo il momento opportuno. Resta comunque un discorso aperto: va verificato anche ciò che fa l’Uefa in relazione alle competizioni internazionali. C’è già un gran dibattito sulla partecipazione del pubblico alla Supercoppa europea”. Lo evidenzia l’ex presidente della Figc Giancarlo Abete in un’intervista all’Italpress, alla vigilia del suo 70esimo compleanno. “La problematica del Covid-19 non è risolta, quindi bisogna andare avanti con responsabilità e prudenza – spiega Abete – La partita ora si gioca sulla responsabilità dei cittadini e sui protocolli sanitari,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Abete “Stadi aperti? Serve responsabilità” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento