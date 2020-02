Abidal fa tremare i tifosi del Barça: “Il futuro di Messi? Chiedetelo a lui, speriamo resti”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Eric Abidal fa tremare i tifosi del Barcellona. L’ex difensore blaugrana, attuale direttore sportivo della squadra catalana, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo affrontando vari argomenti tra cui anche il futuro di ​Leo Messi non escludendo la possibilità di vedere l’argentino trasferirsi altrove in un futuro prossimo. “La permanenza di Lionel Messi a Barcellona?…

