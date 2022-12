Abodi: Ryder Cup lascerà infrastrutture in eredità al territorio

“Miglioreranno la qualità della vita a circa un milione di persone”

Roma, 21 dic. (askanews) – “La Ryder Cup 2023, che si giocherà a Roma, al Marco Simone Golf e Country Club di Guidonia, lascerà in eredità al territorio un piano di opere pubbliche infrastrutturali, finanziate dal governo, che miglioreranno la qualità della vita a circa un milione di persone che vivono in quell’area”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, durante una conferenza stampa per presentare gli interventi sulla viabilità in vista dell’evento golfistico in programma dal 25 settembre prossimo al 1 ottobre 2023.

“Abbiamo bisogno anche di buone notizie e l’importante è non inventarle. Ho chiesto a Chimenti e Montali di incontrarci per evitare che la buona notizia della realizzazione delle opere passasse inosservata, invece, mi sembrava opportuno farlo sapere, perché riuscire ad associare ad un evento straordinario, come quello della Ryder Cup, il benessere delle comunità e la qualità della vita di un territorio, anche attraverso le opere infrastrutturali finanziate dal governo, che resteranno nel tempo, è fondamentale diffonderlo”, ha spiegato Abodi sottolineando che si tratta di “un esempio importante”.

