“L’aborto è una scelta che spetta solo alla donna, alla coscienza, alla libertà di scelta della donna. Non entro nel merito sanitario, sociale, morale e religioso: ognuno e’ padrone del suo corpo, della sua vita e del suo destino e della sua salute. Semplicemente ritengo che arrivare alla quinta, sesta, settima interruzione di gravidanza, non faccia bene alla salute e meriti una riflessione”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta su Facebook “Io non sono nessuno per dare lezioni di morale a nessuno, mi sono permesso di dire che evidentemente c’è un tema culturale da affrontare se qualcuno abusa di un’operazione che fa male alla salute.

L'articolo Aborto, Salvini "Scelta spetta alla donna ma no abusi"

