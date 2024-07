“abracadabra-la-notte-dei-miracoli”,-la-magia-ri-compare-a-livorno

Venerdì 26 luglio nella splendida cornice della Fortezza Vecchia

Roma, 13 lug. (askanews) – “Abracadabra la Notte dei Miracoli” Summer Edition: venerdì 26 luglio la magia ri-compare nella splendida cornice della Fortezza Vecchia a Livorno. Questa seconda edizione vedrà in scena 6 illusionisti per uno straordinario spettacolo tra manipolazioni, contaminazioni, ombre cinesi, comicità e stupore. Sul palco si esibirà Goldman specializzato nella magia con le colombe e nell’arte della manipolazione di qualsiasi oggetto, Lupis al secolo Daniele Lepantini campione italiano di magia, Gigi Speciale che trasporterà il pubblico nel suo mondo esotico tra pirati e veri pappagalli, Matteo Fraziano reduce del successo internazionale a Britain’s got talent e talento nell’arte delle ombre cinesi. A condurre la serata il duo Disguido, Guido Marini e Isabella R. Zanivan, registi dello spettacolo e ideatori del format insieme a Valter Leonardi. Una serata emozionante adatta a tutta la famiglia per assistere dal vivo alla vera Magia. (Biglietti disponibili sul sito fortezzavecchia.it/calendarioeventi/abracadabra).