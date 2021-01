Abraham Garcia a Live Non è la D’Urso: “Giulia Salemi è ancora nel mio cuore” | Video Mediaset

Abraham Garcia ospite a Live Non è la D’urso parla della sua storia d’amore con Giulia Salemi. “E’ una donna che ho sempre in testa, è molto carina con me, non è una donna qualunque” racconta la star spagnola, vincitore di Supervivientes, che rivela sulla Salemi: “è ancora nel mio cuore. La nostra relazione è molto speciale, è difficile e lontana, ma la ricorderò per sempre. Vorrei riprendermela. Se Giulia non è felice nella casa, io entro in casa senza problemi“.

Ecco il video Mediaset con le parole d’amore di Abraham Garcia su Giulia Salemi.

