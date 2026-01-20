abrcadabra-ets,-al-via-il-progetto-di-supporto-psico-oncologico

ROMA – Quest’anno l’Associazione aBRCAdabra ETS di Settimo Milanese, dedica due importanti progetti al supporto psicologico per i portatori della variante patogenetica dei geni BRCA. Accanto al percorso iniziato lunedì 12 gennaio, dedicato a tutti i portatori afferenti all’associazione, partirà infatti un secondo progetto di psiconcologia, specificatamente dedicato alle donne con tumore della mammella metastatico portatrici di variante patogenetica BRCA. La sua realizzazione è possibile grazie al finanziamento ottenuto tramite il bando Gilead e l’obiettivo è quello di rispondere ad un bisogno spesso ancora più urgente e complesso. Le persone che convivono con una malattia metastatica infatti affrontano non solo le conseguenze fisiche delle terapie, ma anche un carico emotivo profondo, fatto di paure, incertezze, senso di isolamento e difficoltà nel mantenere relazioni, lavoro e progettualità. A tutto questo spesso si intrecciano altri sentimenti come il senso di colpa verso i propri familiari, le preoccupazioni genetiche per figli e parenti e una vita scandita da prevenzione, interventi e scelte quotidiane molto impegnative.

RAZZABONI: “L’ASSISTENZA IN ITALIA PER QUESTE PAZIENTI È INSUFFICIENTE”

“Stiamo parlando di un campione particolare di donne- spiega la Dottoressa Elisabetta Razzaboni, Psicologa Psicoterapeuta, Dirigente Psicologa della Ssd di Psicologia ospedaliera dell’Aou di Modena e componente del Cts di aBRCAdabra- che non solo hanno una variante patogenetica ma sono anche metastatiche. Ad oggi l’assistenza in Italia per queste pazienti è insufficiente e non c’è copertura a livello nazionale per soddisfare i bisogni di tutte. Queste donne sono generalmente di età media più giovane e hanno bisogni essenziali di vita diversi, con un impatto della malattia su una vita piena, con lavoro, figli, che le accompagnerà per un tempo indeterminato”. “In una situazione di malattia cronica- continua ancora la dott.ssa Razzaboni- è necessario trovare un modo per conviverci; ecco perché il supporto psicologico è fondamentale perché offre l’opportunità di aumentare le proprie risorse interne in modo da adattarsi ai cambiamenti a 360 gradi e questo è un progetto importantissimo perché il supporto deve essere integrato e sostenibile per la vita di queste pazienti. Sarà quindi online, in modo da poter evitare viaggi stancanti e soprattutto gratuito”. Il suo impatto sul benessere delle pazienti è rimarcato da Maria Grilli, Segretaria Nazionale di aBRCAdabra ETS: “Con questo progetto, aBRCAdabra ribadisce il proprio impegno a stare accanto anche a chi affronta la fase più delicata della malattia, offrendo ascolto, competenza e presenza concreta”.

SUPPORTO PSICOLOGICO FONDAMENTALE

Essere accompagnati da uno psiconcologo esperto, in uno spazio protetto e continuativo, significa infatti poter dare voce a emozioni spesso taciute, migliorare la qualità della vita e sentirsi finalmente riconosciuti come persone, non solo come pazienti. Per Razzaboni un supporto psicologico fondamentale “da un lato perché aiuta ad accogliere e sostenere emotivamente la paziente e ad acquisire gli strumenti per adattarsi ai cambiamenti imposti dal percorso di cura. Il supporto psiconcologico, inoltre può aiutare ad elaborare il senso di colpa e/o vergogna che può essere vissuto dalle donne nei confronti dei figli e/o familiari, poichè né la malattia né la mutazione sono mai una colpa e una vergogna; può aiutare a trovare un nuovo equilibrio tra il bisogno di normalità e la nuova vita scandita da percorsi sanitari, terapie, visite frequenti in ospedale, interazioni con i farmaci. In sostanza un luogo sicuro dove essere accolta e sostenuta, non giudicata, per costruire un percorso di adattamento ed equilibrio nel cambiamento”. Per qualsiasi informazione, le persone interessate potranno contattare l’associazione all’indirizzo mail benessere@abrcadabra.it, indicando nome, cognome e contatto telefonico o su WhatsApp al numero 351-7717451.

