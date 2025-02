Abruzzo: 300km manutenzione e 13 mln lavori su viabilità forestale

Manutenzione straordinaria rete viaria agro-silvo-pastoraeìle

Roma, 21 feb. (askanews) – In Abruzzo sono stati realizzati 300 km di manutenzione della rete viaria agro-silvo-pastorale in tutte le province e sono 13 i milioni di euro erogati ai Comuni. Prosegue l’impegno della Regione nel sostenere lo sviluppo del settore agricolo e forestale, grazie agli interventi finanziati attraverso la Misura 4.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022. Una misura che ha consentito la realizzazione di opere fondamentali per la manutenzione straordinaria della rete viaria rurale nel territorio regionale, migliorando l’accesso ai terreni agricoli e forestali e garantendo una maggiore competitività per le imprese del settore. In totale circa 300 km manutenuti in tutte le province abruzzesi e 13 milioni di euro erogati ai Comuni.

“Gli interventi finanziati si sono focalizzati sul rifacimento del fondo stradale, trasformando strade dissestate in strade a fondo stabilizzato, migliorando la percorribilità per i mezzi agricoli”, spiega in una nota il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente che sottolinea come siano stati riqualificati circa 300 km di rete viaria agro-silvo-pastorale in tutto il territorio regionale, al fine di migliorare il collegamento delle aziende agro-forestali alle strade comunali, ma anche di rendere più accessibili le aree forestali e pascolive, aumentando la fruibilità degli ecosistemi e garantendo benefici alle comunità locali nel complesso”, conclude il vicepresidente.

Gli interventi hanno riguardato in totale 61 comuni, con una misura specifica per quelli ricadenti nell’area del cratere sisma 2016-2017, di cui beneficiari sono stati 19 comuni: Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Castelli, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montereale, Pizzoli, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, Campli, Castel Castagna e Civitella del Tronto. La misura ha riguardato inoltre 28 comuni ricadenti nell’areale nevoso del gennaio 2017.