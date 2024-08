abruzzo,-il-“festival-sulle-tracce-del-drago”-con-la-musica-dei-sonohra

E un programma con i doppiatori delle più importanti serie fantasy

Roma, 30 ago. (askanews) – Domani, sabato 31 agosto, il Festival Sulle Tracce del Drago entra nel vivo con una giornata ricca di eventi imperdibili: nella Villa Comunale dell’Aquila, un grande programma con i doppiatori delle più importanti serie fantasy e con la musica dei Sonorha e dei Samsara.

Dall’apertura mattutina del polo schermistico e dell’area ludica gestita da Playadice, alla Multiverse Radio di Giulio Bulzomì e compagnia, all’area kpop e agli stand di artigiani e espositori curati da Emanuela Tennina, non mancheranno momenti di divertimento e cultura per tutti i gusti.

Nell’Emiciclo della Villa Comunale la mostra dedicata al 50° anniversario di Dungeons and Dragons a cura di Domenico Impelluso e i workshop dell’associazione Giappone in Abruzzo. Nel pomeriggio, l’Arena di Mjorn ospiterà la scherma LARP mentre sul palco si esibiranno i doppiatori Monica Volpe, Alessandro Campaiola ed Eva Padoan nella conferenza – dimostrazione “Le Voci Dietro ai Draghi”, in collaborazione con la Roma Film Academy. A seguire, la musica dei Sonohra e Samsara.

La giornata sarà arricchita da conferenze culturali come “Sulle Tracce dell’assedio di Braccio da Montone – 600 anni dall’assedio di L’Aquila e morte del Condottiere perugino” e “One Piece: una cronica inconsistenza narrativa” con Angelo Clementi, accompagnate da raduni cosplay e performance di body painting a tema.

Non mancheranno spettacoli per i più piccoli con il Mago Bolla e i suoi dinosauri nella Villa Comunale. Un’esperienza da non perdere per tutti gli amanti della letteratura, del fumetto, della cultura giapponese, del cinema e delle serie TV.