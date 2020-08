Abruzzo, il presidente Marsilio: “Faccio un invito ai tifosi del Napoli, studiamo soluzioni per i prossimi anni”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato un’intervista il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: queste le sue parole sul ritiro.

Ritiro Napoli, le parole del presidente dell’Abruzzo

“Con le dovute precauzioni si può tornare alla normalità. È la prima volta in Italia che si permette al pubblico in maniera ridotta allo sport. Invito tutti i tifosi del Napoli a fare escursioni in montagna per scoprire la regione, Castel di Sangro è solo la base di quella che spero possa diventare la seconda casa della società azzurra.

Prima parlavo con la Questura, è tutto in perfetto ordine sfatando dei pregiudizi. Quando ho chiuso l’accordo col Napoli pensavo di creare un modello Castel di Sangro che faccia da apripista all’Italia? Credo possa essere uno stimolo, ho parlato con De Laurentiis affinché utilizzi questo argomento nelle sue discussioni con la Lega.

Aumentare le presenze allo stadio di Castel di Sangro? Ne parlerò a pranzo: qui vicino abbiamo utilizzato un protocollo più particolare sul distanziamento sociale, con tribune diversificate per gruppi ed arrivare oltre le 2000 persone. Ho suggerito al Sindaco di sentire il collega de L’Aquila, magari anche lo stadio potrebbe avere accessi separati e potremmo studiare numeri diversi. Il Sindaco ed i gestori dell’impianto valuteranno, potremmo lavorarci per le amichevoli con vari punti d’accesso: magari potremmo arrivare a 500 persone per settore e raddoppiare gli accessi.

Spero che il rapporto tra il Napoli e l’Abruzzo possa essere sempre più stretto, che vada oltre il lato sportivo. Ho rischiato di diventare tifoso del Napoli: avevo una sorella che organizzava un gioco in cui sceglievamo la squadra di calcio, scelse la Juventus perché era innamorata di Cabrini. A noi maschietti diede il poster del Napoli così avremmo potuto discutere, e invece scegliemmo anche noi la Juventus dopo un paio d’ore”.

