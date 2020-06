Abruzzo, l’assessore: “Aspettiamo nuove comunicazioni dal Napoli”

Slitta ancora di una settimana la decisione ufficiale da parte del Napoli circa il prossimo ritiro estivo. In questa estate strana la squadra non potrà recarsi, come accade di consueto, in Trentino presso il comune di Dimaro. Una condizione dovuta al divieto della Regione imposto sugli eventi che prevedono un gran numero di pubblico. Per questo motivo la scelta è ricaduta sulla cittadina di Castel di Sangro. Sulla questione è intervenuto anche Mauro Febbo, assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio Marte.

Assessore Abruzzo, le parole sul ritiro del Napoli

“Ci dovrebbe essere un comunicato del Napoli. De Laurentiis doveva prima risolvere la questione del contratto con il Trentino. Il ritiro a Castel di Sangro è un aspetto importante. A Castel di Sangro c’è un centro di eccellenza sportiva con quattro campi da calcio ma non solo. Poi è più facile anche per i tifosi. Le date non si conoscono ancora, c’è ancora la partita di Champions con il Barcellona e poi aspettiamo anche la data della ripartenza del campionato. Sarebbe bello disputare un’amichevole tra il Napoli e il Castel di Sangro”.

