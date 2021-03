CHIETI – “Esprimo il cordoglio personale e dell’intera Giunta per la scomparsa di Franco Cuccurullo già rettore dell’Università D’Annunzio. La comunità abruzzese perde una figura culturale e scientifica importante, che è stata riferimento della crescita universitaria in Abruzzo per quindici anni. Il futuro della ricerca nella nostra regione troverà sempre radici in tutto quello che il professor Cuccurullo ci ha lasciato come eredità”. È il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, alla notizia della morte di Cuccurullo, stroncato dal Covid a 77 anni. Laureato in Medicina a Bologna, arrivò negli anni ’80 a Chieti come professore incaricato di Patologia Medica, successivamente divenne preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Per 15 anni, dal 1997 al 2002, fu il rettore dell’università d’Annunzio trainando l’Ateneo nel lungo processo di sviluppo che portò alla realizzazione dell’attuale Campus e alle affermazioni nel mondo della ricerca internazionale. Dopo le dimissioni, nel 2003 divenne presidente della Fondazione Università “Gabriele D’Annunzio”.

L’articolo Abruzzo, morto per Covid l’ex rettore dell’Università D’Annunzio proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento