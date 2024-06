“abruzzo-welcome”,-attività-outdoor-ecosostenibili-per-i-turisti

Una iniziativa unica

Roma, 28 giu. (askanews) – L’Abruzzo registra oltre 1,7 milioni di arrivi e 6,5 milioni di presenze nelle sue strutture ricettive, segnando aumenti rispettivi dell’8,3% e del 2,2% rispetto al 2022. I dati emergono dal report “L’andamento turistico in Italia: prime evidenze del 2023” di Istat e del Ministero del Turismo, che sottolineano una ripresa post-pandemia con cifre superiori a quelle pre-pandemiche: +5,5% di arrivi e +5,7% di presenze rispetto al 2019. Nel dettaglio, gli arrivi negli alberghi sono aumentati del 6,1%, mentre le presenze sono calate dello 0,2%. Gli esercizi extra-alberghieri hanno visto una crescita del 13,9% negli arrivi e del 6,2% nelle presenze. In Abruzzo, il 65,2% delle presenze ha riguardato gli alberghi e il 34,8% le altre strutture, con l’85,6% dei turisti residenti in Italia.

Dalle maestose montagne del Gran Sasso ai pittoreschi borghi medievali, dalle coste spettacolari alle riserve naturali protette, ogni angolo d’Abruzzo offre dunque una scoperta affascinante per i turisti in cerca di autenticità e bellezze naturali.

In questo contesto nasce “Abruzzo Welcome”, un’iniziativa unica che offre esperienze gratuite ai turisti che soggiornano in Abruzzo durante i periodi di bassa stagione. Questo progetto, realizzato dai Gruppi di Azione Locale (GAL) “Abruzzo Italico Alto Sangro”, “Terre Pescaresi” e “Terre d’Abruzzo”, mira a valorizzare le risorse locali, prolungare i periodi di presenza turistica, distribuire i flussi di visitatori con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e valorizzare le risorse ambientali.

L’iniziativa punta dunque a decongestionare i periodi di alta stagione: dal 1° luglio al 30 settembre 2024, con esclusione di agosto, sarà possibile richiedere i voucher per fruire delle attività gratuite fino ad esaurimento delle disponibilità.. “Abruzzo Welcome” permette ai visitatori di vivere esperienze uniche, all’interno dei territori dei GAL coinvolti. Tutti coloro che pernotteranno almeno una notte in Abruzzo nei periodi indicati potranno godere di attività outdoor ecosostenibili, cammini, escursioni, trekking, parchi a tema, tour in bici, cavallo, canoa, nonché di esperienze legate alle tradizioni locali, alla produzione agroalimentare e all’artigianato tipico. L’iniziativa rientra nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL, cofinanziata dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione Abruzzo. L’obiettivo è integrare le filiere produttive locali nell’offerta turistica, rendendole più attraenti e rispondenti alle esigenze dei turisti, migliorando inoltre la qualità della vacanza e riducendo l’impatto ambientale.

Grazie a ‘Abruzzo Welcome’, i turisti potranno scoprire un Abruzzo autentico e incontaminato, supportando al contempo l’economia locale. Le attività e le esperienze proposte permetteranno ai visitatori di immergersi nella natura e nelle tradizioni del territorio.

L’iniziativa fa parte del Progetto di Cooperazione Inter-territoriale “Abruzzo Nature Collection”, che punta a valorizzare e promuovere le risorse e le produzioni locali sotto il tema “Natura e Sostenibilità”. “Abruzzo Welcome” rappresenta un’opportunità straordinaria per scoprire le bellezze naturali e ambientali dell’Abruzzo, offrendo un’esperienza di vacanza unica e sostenibile. Per maggiori informazioni sull’iniziativa visitare il sito www.abruzzowelcome.it/