Abu Mazen: elezioni entro un anno da fine guerra a Gaza

Il presidente palestinese a Roma

Milano, 12 dic. (askanews) – Il presidente palestinese Abu Mazen ha affermato che le elezioni presidenziali e parlamentari si terranno entro un anno dalla fine della guerra a Gaza, durante un discorso tenuto a Roma al meeting politico Atreju organizzato da Fratelli d’Italia.”Sono qui oggi davanti a voi in rappresentanza di un popolo che aspira a vivere liberamente e con dignità nella propria patria, in uno Stato moderno che crede nella democrazia, nella transizione pacifica del potere, nel pluralismo, nell’uguaglianza e nel rifiuto della violenza, proprio come in Italia – ha detto – Affermiamo che terremo le nostre elezioni presidenziali e parlamentari entro un anno dalla fine della guerra di Gaza “.

