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Acadi: riordino del settore giochi priorità strategica
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Acadi: riordino del settore giochi priorità strategica

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Evitare distorsioni e garantire sostenibilità

Roma, 11 apr. (askanews) – Il Presidente di ACADI, Geronimo Cardia, interviene sul percorso di riforma del settore del gioco pubblico, sottolineando come sia indispensabile completare il processo anche per il territorio ed il riequilibrio dei parametri per un riordino complessivo, organico e coerente dell’intero comparto. “Il riordino del territorio è fondamentale – dichiara Cardia – e deve essere realizzato in modo equilibrato, con una visione d’insieme ed affrontando in maniera strutturale i nodi degli orari di esercizio e delle distanze dai luoghi sensibili, che oggi non assicurano tutela sanitaria agli utenti, determinando invece perdita di gettito erariale ed incertezza per gli operatori”.Il Presidente di ACADI sottolinea inoltre che il processo di riordino deve essere uniforme e non può fermarsi nella Conferenza Unificata del 10 aprile, ma deve proseguire fino all’individuazione di soluzioni efficaci, condivise e sostenibili.”Occorre evitare che il riassetto del settore produca effetti collaterali indesiderati, come un’eccessiva concentrazione dell’offerta o livelli di prezzi di accesso non sostenibili per gli operatori, soprattutto in assenza di un adeguato rinnovamento e aggiornamento dei prodotti. Questi elementi rischiano di incidere negativamente su interessi pubblici quali l’equilibrio nel rapporto pubblica amministrazione/privati, la tutela della salute, del gettito, dell’occupazione e delle medio piccole imprese italiane”, conclude Cardia.

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