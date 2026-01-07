mercoledì, 7 Gennaio , 26

Capotreno ucciso a Bologna: dall’omicidio all’arresto, tutti gli spostamenti di Marin Jelenic

(Adnkronos) - Marin Jelenic, il croato di 36...

Accca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma

(Adnkronos) - Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono...

Iran, aerei e rifornitori Usa in movimento: rischio scontro Teheran-Washington

(Adnkronos) - Decine di aerocisterne per il rifornimento...

Milano Cortina 2026, Allegri porterà la fiamma olimpica: “Sarà un’esperienza meravigliosa”

(Adnkronos) - Massimiliano Allegri sarà tra i tedofori...
acca-larentia,-meloni:-pagina-dolorosa,-italia-merita-vera-pacificazione
Acca Larentia, Meloni: pagina dolorosa, Italia merita vera pacificazione

Acca Larentia, Meloni: pagina dolorosa, Italia merita vera pacificazione

AttualitàAcca Larentia, Meloni: pagina dolorosa, Italia merita vera pacificazione
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 gen. (askanews) – “Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità. Quelli del terrorismo e dell’odio politico sono stati anni bui, in cui troppo sangue innocente è stato versato, da più parti. Ferite che hanno colpito famiglie, comunità, l’intero popolo italiano”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X.

“Anche fatti recenti, in Italia e all’estero, ci ricordano quanto a volte possa essere fragile il confine tra confronto e odio, tra parola e violenza. Quando il dissenso diventa aggressione, quando un’idea viene zittita con la forza, la democrazia perde. Sempre. Abbiamo il dovere di custodire la memoria e di ribadire con chiarezza che la violenza politica, in ogni sua forma, è sempre una sconfitta. Non è mai giustificabile. Non deve mai più tornare”, aggiunge.

“Ricordare significa scegliere ogni giorno il rispetto, il dialogo e la convivenza civile, perché le idee forti non temono il confronto. L’Italia merita una vera e definitiva pacificazione nazionale. È questo l’impegno che dobbiamo a Franco, Francesco e Stefano – uccisi ad Acca Larenzia – a tutte le vittime di ieri, a prescindere dal loro colore politico, e alla libertà delle generazioni di oggi e di domani”, conclude.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.