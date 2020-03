Accade anche questo: bizzarrie e spigolature dalla vita in isolamento

A Bari la passione per gli sconti sembra superare anche la paura del coronavirus. Almeno a giudicare da quanto accaduto in un ipermercato barese, dove fin dalle prime ore di venerdì si sono presentate molte persone attirate dalla proposta di promozioni commerciali. Una situazione che ha richiesto anche l’intervento del sindaco Antonio Decaro, che ha convinto i responsabili della struttura commerciale a sospendere la promozione. “Sono andato di persona a spiegare ai responsabili che un’iniziativa del genere avrebbe ovviamente creato assembramenti di persone: oggi per ritirare i buoni, nei giorni seguenti per spenderli – ha spiegato Decaro -. Uno sconto sulla spesa è senz’altro un sollievo economico per i cittadini in questi giorni di difficoltà,

