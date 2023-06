Accenture annuncia investimento di 3 miliardi di dollari nell’IA

Per soluzioni mirate a 19 settori industriali a maggior valore

Roma, 13 giu. (askanews) – Accenture ha annunciato un investimento di 3 miliardi di dollari nei prossimi tre anni destinato alla divisione Data & AI per aiutare le organizzazioni di qualunque settore a progredire in modo rapido e responsabile sfruttando l’Intelligenza Artificiale per ottenere più crescita, efficienza e resilienza.

“Oggi c’è un rinnovato e forte interesse verso tutte le aree dell’IA e l’importante investimento che stiamo per attuare nella practice Data & AI aiuterà i nostri clienti ad evolvere dall’interesse all’azione e infine alla creazione di valore in modo responsabile attraverso la condivisione di casi aziendali”, ha dichiarato in una nota Julie Sweet, Presidente e CEO di Accenture. “Le organizzazioni che si creano una solida base di IA adottandola e scalandola adesso che la tecnologia è matura, godranno di un migliore posizionamento che le aiuterà a reinventarsi, competere e raggiungere nuovi livelli di performance. In un momento di vorticosi cambiamenti tecnologici come quello attuale, la nostra profonda conoscenza di soluzioni ci permette di aiutare i nostri clienti ad agire rapidamente per prendere le migliori decisioni.”

L’investimento mette a frutto decenni di leadership di Accenture nel settore dell’Intelligenza Artificiale. L’esperienza dell’azienda in questo campo vanta più di 1.450 tra brevetti e richieste di brevetto in via di registrazione in tutto il mondo e centinaia di soluzioni sviluppate su misura per clienti di svariati settori, dal marketing al retail, dalla security al manifatturiero.

Accenture ha integrato l’IA nel suo intero approccio alla fornitura di servizi, offrendo efficienza e visione e accelerando la creazione di valore per migliaia di clienti attraverso piattaforme leader come myWizard, SynOps e MyNav.

Sei anni fa Accenture è stata inoltre pioniera nell’adozione di un framework per l’IA responsabile, che ora è parte integrante della sua offerta, presente nel codice etico dell’azienda ed alla base del suo programma di compliance per l’IA responsabile.

“Nel prossimo decennio l’IA sarà un mega-trend che trasformerà in maniera ancora più massiccia settori, aziende e il modo di vivere e lavorare, perché la generative AI trasformerà il 40% di ogni ora di lavoro”, ha dichiarato Paul Daugherty, Group Chief Executive di Accenture Technology. “L’espansione della nostra practice Data & AI coinvolge tutta la forza di Accenture nella creazione di soluzioni specifiche per settore industriale che aiuteranno i clienti a sfruttare il pieno potenziale dell’IA per ripensare le loro strategie, tecnologie e modalità di lavoro, promuovendo innovazione e valore in modo responsabile e ad a una velocità mai vista.”

