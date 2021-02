Nasce un infuocato dibattito fra Tommaso Zorzi e Dayane Mello: “Non puoi parlare tu di delicatezza”, ribadisce Tommaso alla modella brasiliana, che prontamente ribatte: “E’ il tuo pensiero Tommy ma a me non interessa”. Insomma, volano paroloni e poi il crollo di Dayane in bagno dove a consolarla c’è l’immancabile Rosalinda. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento