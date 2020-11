Acceso confronto fra Tommaso Zorzi e Pasquale, il papà di Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Il signor Pasquale, padre di Massimiliano, chiede di poter avere un confronto con Tommaso per parlare del comportamento avuto nei confronti di suo figlio. Il padre di Morra la fa fuori dal vaso, come si suol dire, perchè accusa Zorzi di aver fatto bullismo contro il figlio. Ora senza voler cadere nella retorica, ma il bullismo non è una semplice presa in giro in cui si ride tutti. Il bullismo è un atto esecrabile, un comportamento violento e intenzionale, di natura sia fisica sia psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone deboli che non hanno la possibilità o l’incapacità di difendersi. Ecco il Video Mediaset.

