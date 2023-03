Accessibilità e inclusione digitale, il 12 aprile convegno a Torino

Il punto sulle nuove opportunità tecnologiche

Roma, 27 mar. (askanews) – Sono un miliardo e mezzo al mondo le persone con disabilità che necessitano di adattamenti del web e il 98% dei contenuti digitali non è accessibile. In Italia, quanti sono i contenuti realmente accessibili? La Pubblica Amministrazione è digitalmente fruibile per tutti? A Torino il prossimo 12 aprile, durante il convegno organizzato da AccessiWay, in occasione della presentazione del primo “Report sullo stato dell’accessibilità dei siti web in Italia”, si parlerà di accessibilità digitale.

AccessiWay è un’azienda torinese under 30 che in soli due anni è diventata leader internazionale nel settore. Nel corso dell’evento verrà anche lanciata l’Academy, il polo di formazione per i contenuti digitali accessibili a tutti. Interverranno: Edoardo Arnello (CEO di AccessiWay); Dajana Gioffrè (Chief Visionary Officer di AccessiWay); Paolo Berro (Chief Accessibility Officer di AccessiWay); Andrea Mariatti (Head of Training di AccessiWay); Alessio Lupo (Chief Revenue Officer di AccessiWay); Riccardo Donadon (CEO di H-FARM); Umberto Basso (Managing Director Italy di AKQA); Vincenzo Falabella (Presidente Nazionale di Fish ONLUS); Stefano Maiandi (Presidente di Fiaba ONLUS); Andrea Stella (Presidente dell’Associazione Lo Spirito di Stella ONLUS); Alessandro Martini (Direttore della Fondazione Marca Treviso); Raffaella Grisafi (Vice Presidente dell’Osservatorio Imprese e Consumatori).

Per informazioni e iscrizioni, scrivere a: media@accessiway.com Location: Auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Via Modane n° 16, Torino Orario: 15:00 – 18:00, a seguire aperitivo Evento gratuito.

Conferenza stampa, 12 aprile, ore 12:00, Sala Colonne Palazzo Civico di Torino AccessiWay ha scelto di supportare il primo Disability Pride di Torino e in occasione della conferenza stampa di presentazione interverrà con il CEO Edoardo Arnello e la Chief Visionary Officer Dajana Gioffrè.

La conferenza precede la manifestazione che si svolgerà sabato 15 aprile, a partire dalle ore 15:00, nel centro cittadino. Durante l’evento saranno affrontate le tematiche dell’accessibilità, dell’inclusione e, soprattutto, della promozione dei diritti di tutti.

