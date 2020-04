L’uomo, un dominicano di 48 anni, con svariati precedenti per spaccio, è accusato di tentato omicidio. È piantonato all’ospedale San Paolo dai carabinieri, in attesa del via libera sanitario per andare in carcere. La donna ferita alla gola e alla carotide

L’articolo Accoltella la moglie in casa, arrestato ma in ospedale: è positivo al Covid proviene da Notiziedi.

