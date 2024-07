accoltellamento-in-una-scuola-di-danza-per-bambini-in-gb,-vittime

E’ avvenuto a Southport, attentatore arrestato Roma, 29 lug. (askanews) – Otto persone, apparentemente tutti bambini, sono rimaste ferite in un attacco con coltello oggi al club di danza per bambini Hope of Hart a Southport, nel nordovest della Gran Bretagna. Le autorità sono state contattate intorno alle 11.50 di questa mattina dopo la notizia di un attacco nel centro della città a Hart Street. Un sospetto con un coltello è stato arrestato e disarmato dalla polizia, riferiscono i media britannici. Un testimone che ha contattato le autorità al momento dell’attacco ha descritto la scena “come se fosse uscita da un film dell’orrore”. Lo stesso ha detto di credere che diverse “bambine” siano state accoltellate e di aver visto le madri correre verso la scena e urlare. La polizia non ha ancora rilasciato l’età e l’identità delle vittime. Il primo ministro Keir Starmer ha reagito all’incidente definendolo “una notizia orribile e profondamente scioccante”. “I miei pensieri sono con tutti coloro che sono colpiti. Vorrei ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida risposta”, ha scritto in un messaggio sui social.