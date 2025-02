Accordo Agrofarma-Federbio per sviluppo agricoltura biologica

Tramite mezzi tecnici innovativi e sostenibili

Roma, 25 feb. (askanews) – Un accordo per favorire lo sviluppo dell’agricoltura biologica attraverso l’utilizzo di mezzi tecnici innovativi e sempre più sostenibili. A firmarlo ieri, nell’ambito del SANA Food 2025 di Bologna, sono stati Agrofarma, l’Associazione nazionale Imprese agrofarmaci che fa parte di Federchimica, e FederBio, la federazione di organizzazioni di tutta la filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica.

Il protocollo, siglato dal presidente di Agrofarma-Federchimica, Paolo Tassani, e dalla presidente di FederBio, Maria Grazia Mammuccini, segna l’inizio di una collaborazione strategica per garantire qualità e una maggiore innovazione dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica. Le due organizzazioni sosterranno la crescita dell’agricoltura biologica come modello di eccellenza per l’Italia, promuovendo l’uso responsabile di soluzioni all’avanguardia in agricoltura, in totale conformità alle normative europee.

Verrà innanzitutto promossa una definizione normativa del termine “biocontrollo”, come base per lo sviluppo di un quadro regolatorio in grado di supportare lo sviluppo dell’agricoltura biologica sia a livello nazionale che europeo, puntando su procedure specifiche per la registrazione dei prodotti per il biocontrollo, evitando così di ritardare l’accesso a strumenti che già potrebbero essere disponibili per gli agricoltori.

Parallelamente verranno anche attivate iniziative per la corretta formazione e informazione della filiera sull’uso corretto dei mezzi tecnici impiegabili anche in agricoltura biologica. Prioritario, infine, puntare su investimenti strategici in termini di ricerca per offrire agli agricoltori soluzioni innovative nell’ambito dei mezzi tecnici con principi attivi di origine naturale.

Per Tassani l’agricoltura biologica “è una componente importante di un sistema agroalimentare moderno. Questa collaborazione sottolinea l’importanza di supportare gli agricoltori con strumenti e prodotti sempre più efficienti, ma anche di creare un quadro normativo che vada di pari passo con l’innovazione tecnologica, per affrontare al meglio le sfide che ci attendono”.

EpMaria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio, ricorda che “per incentivare la diffusione del biologico occorre fornire agli agricoltori soluzioni avanzate, fondate sui principi dell’agroecologia, in grado di affrontare l’impatto della crisi climatica e della diffusione di patologie, innovazioni che possono essere trasferite anche al resto dell’agricoltura”.