Accordo all’Eurogruppo, niente eurobond ma accesso al Mes e un fondo per la ripresa  

“L’Eurogruppo ha concordato un pacchetto solido di strumenti per rispondere alla crisi Covid-19 in uno spirito di solidarietà”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato l’accordo trovato tra i vari membri. “La rete di sicurezza europea di mezzo trilione di euro” servirà a “sostenere i lavoratori, le Pmi e le imprese”. Il presidente ha poi annunciato l’intenzione di “preparare il terreno per una forte ripresa al fine di rilanciare le nostre economie”.

L’ipotesi dei coronabond non è totalmente esclusa per finanziare il Piano per la Ripresa (Recovery Fund) ma questi strumenti non sono esplicitamente previsti dal testo di conclusioni dell’Eurogruppo.

