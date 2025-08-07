giovedì, 7 Agosto , 25
Accordo Asi-SpaceX, esperimenti italiani su Marte

Accordo Asi-SpaceX, esperimenti italiani su Marte

Accordo Asi-SpaceX, esperimenti italiani su Marte
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana e SpaceX hanno firmato un accordo per trasportare esperimenti italiani sulle prime missioni Starship destinate a trasportare payload commerciali su Marte. Lo annuncia il presidente dell’Asi, Teodoro Valente, spiegando che i carichi utili includeranno, tra gli altri, un esperimento sulla crescita delle piante, una stazione di monitoraggio meteorologico e un sensore di radiazioni.  

L’obiettivo è quello di raccogliere dati scientifici durante la fase di volo interplanetario di circa sei mesi che la Starship effettuerà dalla Terra a Marte e successivamente verso la superficie marziana. “L’Italia continua a essere all’avanguardia nella tecnologia spaziale, avvicinando sempre più l’esplorazione umana della Luna, di Marte e oltre”, si legge nel comunicato dell’ente. 

