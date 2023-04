Oltre a rinnovo per Diploma’tico rum e nuovo accordo per lancio Fords Gin

Milano, 14 apr. (askanews) – Compagnia dei Caraibi Società Benefit, azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, ha annunciato di avere sottoscritto oggi un contratto con l’azienda statunitense Brown-Forman Group, per la distribuzione in esclusiva per i mercati Italia e San Marino di Gin Mare e Diploma’tico fino al 31 dicembre 2024. A questi si aggiunge Fords Gin, brand nuovo sul mercato italiano, per il cui lancio Brown- Forman ha scelto come partner Compagnia dei Caraibi.

“Siamo molto soddisfatti nel vedere consolidato il percorso fatto con Gin Mare e Diploma’tico Rum sul mercato italiano in questi anni di distribuzione” ha dichiarato il general manager di Compagnia dei Caraibi, Fabio Torretta, spiegando che “questa partnership rappresenta inoltre un’ulteriore occasione di crescita e di sviluppo anche su nuovi fronti: siamo onorati di essere stati scelti da Brown-Forman per il lancio in Italia di Fords Gin. E’ una grande opportunità – ha concluso – che rafforza il posizionamento della società nel segmento dei Gin Premium e che intendiamo affrontare con il know-how e le competenze che da sempre ci caratterizzano”.

Diploma’tico Rum e Gin Mare sono nel portfolio di Compagnia dei Caraibi rispettivamente dal 2008 e dal 2013 e in crescita a volume negli ultimi cinque anni del +7,2% e +33,5%.

“Per supportare al meglio le attività di distribuzione brand building sui tre marchi di riferimento, all’interno di Compagnia dei Caraibi è stato definito un team che comprende figure dell’area marketing, comunicazione, commerciale” ha sottolineato in una nota l’azienda, sottolineando che “in particolare, è in previsione un ampliamento dell’area sales volto a sostenere la crescita dei brand sul mercato nazionale”.

