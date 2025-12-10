mercoledì, 10 Dicembre , 25

Natale 2025, sale l’effetto Grinch e cala la magia delle feste

(Adnkronos) - Anche quest’anno il Natale si conferma...

Bollette della luce, in arrivo il bonus di 55 euro contro il caro energia

(Adnkronos) - Bonus contro il caro-energia per le...

Imprese, Barbaresco (Mediobanca): “In Italia manca recupero produttività, cresce perché si lavora di più”

(Adnkronos) - “In Italia manca un recupero della...

Usa, media: “Nuova strategia Trump prevede allontanamento Italia da Ue”

(Adnkronos) - Nella versione estesa della nuova Strategia...
accordo-con-l’agenzia-delle-entrate,-amazon-paghera-oltre-500-milioni-di-euro-al-fisco
Accordo con l’Agenzia delle Entrate, Amazon pagherà oltre 500 milioni di euro al fisco

Accordo con l’Agenzia delle Entrate, Amazon pagherà oltre 500 milioni di euro al fisco

DALL'ITALIA E DAL MONDOAccordo con l'Agenzia delle Entrate, Amazon pagherà oltre 500 milioni di euro al fisco
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Amazon ha raggiunto un accordo con il
fisco italiano
per versare

﻿511 milioni di euro nell’inchiesta che riguarda il presunto mancato versamento dell’Iva da parte dei venditori cinesi, rispetto ai quasi 3 miliardi calcolati dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Milano
tra imposte, interessi e sanzioni. L’inchiesta addebita al colosso americano di non avere ottemperato nel 2019-2021 ad alcuni obblighi tributari. La cifra si aggiunge ai 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon italia transport per non incorrere nel rischio di misura interdittiva del divieto di pubblicità chiesta dal pm Paolo Storari per frode fiscale nella eterodirezione digitale dei lavoratori.  

“Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane. Ci difenderemo con determinazione rispetto all’eventuale procedimento penale, che riteniamo infondato”. E’ il commento di Amazon in merito all’accordo. 

“Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull’attrattività dell’Italia come destinazione di investimento” si sottolinea in una nota. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.