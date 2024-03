Accordo Crédit Agricole Italia-Federbio per sviluppo imprese bio

Sia in Italia sia sui mercati internazionali

Roma, 11 mar. (askanews) – Una dichiarazione di intenti per sostenere l’innovazione e la crescita delle imprese agricole biologiche e dei sistemi di filiera agroalimentari, sia in Italia che sui mercati internazionali. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Crédit Agricole Italia e FederBio il 9 marzo nel corso della tappa milanese della Festa del BIO, principale evento dedicato al biologico italiano e ha l’obiettivo di incentivare lo sviluppo economico dei territori in una logica di consolidamento del tessuto produttivo locale attraverso la creazione di sinergie tra aziende agricole bio, enti territoriali e sistema bancario.

La collaborazione consentirà di fornire soluzioni semplificate per i processi finanziari attraverso assistenza qualificata così da garantire risposte tempestive ed efficaci alle richieste delle aziende agricole e dei sistemi di filiera.

“In questo periodo particolarmente complesso per l’agricoltura siamo certi che la collaborazione con un partner qualificato come Crédit Agricole Italia rappresenti un modo efficace per favorire lo sviluppo della filiera agricola all’insegna della sostenibilità – ha dichiarato Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio – L’accesso preferenziale a soluzioni finanziarie innovative costituisce un importante supporto per gli agricoltori nella transizione agroecologica, sostenendoli concretamente nell’ ottimizzazione dei processi e nella gestione dei rischi legati alle attività agricole”.