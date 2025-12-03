accordo-edizione,-21-invest-e-tages:-nasce-21-next

mercoledì, 3 Dicembre , 25

NewsAccordo Edizione, 21 Invest e Tages: nasce 21 Next
Di Redazione-web

Piattaforma opererà nel mondo dell’alternative asset management con focus sui private markets

La holding Edizione dei Benetton, insieme a 21 Invest e Tages, ha stipulato un’intesa iniziale per dare vita a 21 Next, una piattaforma innovativa che opererà nel settore della gestione di attivi alternativi, concentrandosi sui mercati privati. Una volta che l’accordo sarà completato, il veicolo acquisirà il pieno controllo di 21 Invest e Tages.

I fondatori delle due aziende e i rispettivi dirigenti senior reinvestiranno in una porzione significativa del capitale, garantendo così una continuità strategica e un allineamento di interessi con gli investitori. Alessandro Benetton sarà il presidente, mentre Panfilo Tarantelli assumerà la carica di amministratore delegato.

21 Next si presenta come una nuova entità innovativa, situata in Italia, capace di operare a livello globale con svariate strategie sui mercati privati, adottando un approccio industriale.

La piattaforma, che funzionerà attraverso SGR interamente controllate, capitalizzerà le esperienze di 21 Invest nel private equity e nel venture capital, nonché quelle di Tages Capital Sgr nella transizione energetica, nelle infrastrutture e nel private credit, usufruendo così di conoscenze specifiche di settore.

L’obiettivo di 21 Next è di più che raddoppiare il valore degli attivi gestiti, superando i 10 miliardi di AuM nei prossimi anni, continuando a investire nel mercato europeo. 21 Next avrà a disposizione 500 milioni di capitale iniziale forniti da Edizione per sostenere le nuove iniziative di investimento. Il completamento dell’operazione, considerando i necessari processi autorizzativi, è atteso per l’estate del 2026.

Giovanni Lombardi Stronati

