Arturo Vidal torna in Italia. Secondo RAC1 il Barcellona e l’Inter hanno raggiunto l’accordo che sancisce la chiusura di una trattativa avviata da tempo. Il centrocampista cileno, dunque, ritrova Antonio Conte con cui ha vinto e stretto un forte legame ai tempi della Juventus. Secondo la radio catalana Vidal già oggi sarà a Milano per sostenere le visite mediche. Il club nerazzurro verserà 500mila euro più bonus per il cartellino del giocatore che, da parte sua, rinuncerà a una parte dei soldi che dovrebbe ricevere dal Barça e firmerà un contratto di due anni (con opzione per il terzo) da sei milioni a stagione con l’Inter.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Accordo Inter-Barça, Vidal ormai nerazzurro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento