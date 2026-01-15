accordo-ismea-federpesca-per-sostegno-economico-finanziario-a-imprese-del-settore

Rendere più facile uso strumenti finanziari Ismea per aziende

Ismea e Federpesca hanno siglato un accordo triennale per potenziare il supporto economico e finanziario per le imprese nel settore ittico e dell’acquacoltura. Questo accordo promuove l’impiego degli strumenti informativi, formativi e creditizi forniti dall’Istituto, con particolare attenzione al sistema di garanzie che facilita l’accesso al credito.

L’accordo dà avvio a una cooperazione strutturata tra le due entità, con l’obiettivo di rendere più accessibili e comprensibili i mezzi finanziari di Ismea per le imprese del settore della pesca.

Entrambi i soggetti si impegneranno a modificare e semplificare i criteri per accedere alle garanzie di Ismea, così da agevolare l’ottenimento di finanziamenti bancari destinati a investimenti, ristrutturazioni e sviluppo delle attività legate alla pesca e all’acquacoltura.

La collaborazione includerà anche iniziative di formazione rivolte ai membri di Federpesca sui diversi strumenti finanziari di Ismea, per migliorare l’assistenza alle imprese nella selezione delle opzioni più idonee e nel processo di richiesta di finanziamenti.

Verranno programmate anche attività informative e promozionali congiunte, tramite convegni, workshop e altre iniziative concordate tra le parti, per aumentare la diffusione delle opportunità di sostegno economico e finanziario.

Giovanni Azzone, presidente di Federpesca, ha evidenziato l’importanza di rafforzare il settore economico della pesca, affermando che, senza imprese solide pronte a investire, non ci sarà spazio per competitività, transizione sostenibile e tutela del lavoro. “Le imprese della pesca operano in un ambito complesso”, ha affermato, “caratterizzato da severe normative e difficoltà nell’accesso ai finanziamenti. L’accordo con Ismea deriva da una reale necessità di questo settore, che ha bisogno di strumenti finanziari veramente accessibili e adatti alle sue specificità”.

Secondo Livio Proietti, presidente di Ismea, e Sergio Marchi, direttore generale di Ismea, “questo accordo intende rendere ancor più tangibile il supporto di Ismea a favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, accompagnandole in modo semplice e sistematico nell’accesso agli strumenti di garanzia e alle opportunità di sostegno finanziario. Si tratta di un impegno che si inserisce nel più ampio lavoro che il Governo Meloni e il Ministro Francesco Lollobrigida stanno svolgendo a livello europeo per proteggere questo settore, difendendo condizioni operative e economiche sostenibili e opponendosi a misure che potrebbero danneggiare significativamente le attività di pesca”.

Ciro Di Pietro