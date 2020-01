Accordo Milan-Dinamo Zagabria per Dani Olmo. Le commissioni (alte) dell’agente bloccano l’affare?

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! In casa Milan continua sempre a tenere banco il mercato, stavolta in entrata. E gli occhi della dirigenza rossonera sono fissi sulla situazione di un centrocampista di grande prospettiva e appetito da tante grandi squadre europee. Si tratta di Dani Olmo, in forza alla Dinamo Zagabria. Sul centrocampista offensivo (all’occorrenza anche attaccante esterno) c’era da tempo… continua a leggere sul sito di riferimento