Accordo Milano Cortina-Csi per promozione sport e valori olimpici

Per l’estate 2023 voli diretti per Montréal e Toronto e in connessione per Canada dell’Ovest e Los Angeles Roma, 18 mag. (askanews) – Air Transat, compagnia aerea canadese, continua l’impegno sull’Italia e riprende i voli diretti Italia-Canada all’aeroporto di Venezia Marco Polo per Montréal e Toronto che opereranno...