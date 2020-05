“Combattiamo il precariato, garantendo la meritocrazia”. Il premier Giuseppe Conte dopo un’attenta valutazione durata circa 48 ore annuncia in questi termini la sua proposta sul tema dei concorsi. E ricompatta la maggioranza, con il sì del ministro Azzolina, dei Cinque stelle e la soddisfazione di Pd e Leu. Ora l’intesa verrà tradotta in una misura da inserire nel dl scuola.

L’accordo raggiunto nella video conferenza presieduta dal premier alla presenza dei capigruppo prevede che ci sia una prova scritta per i 32mila insegnanti ma non attraverso un quiz e non ad agosto. Oggi pomeriggio si cominceranno a votare gli emendamenti al dl in commissione a palazzo Madama.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Accordo nella maggioranza sul concorso nella scuola: sì alla prova scritta, ma niente quiz proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento