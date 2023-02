Accordo prezzo latte alla stalla in Lombardia: costerà 57,5 cent/litro

Intesa Coldiretti-Italatte (Lactalis) fino a giugno, valutazione in aprile

Milano, 1 feb. (askanews) – Accordo sul prezzo del latte alla stalla in Lombardia che costerà 57,5 centesimi al litro per i mesi da febbraio a giugno 2023. Ad annunciarlo la Coldiretti regionale dopo l’intesa raggiunta con Italatte, società del gruppo francese Lactalis, che risulta il primo acquirente del latte nazionale. L’impegno delle parti, durante il tavolo di confronto tenutosi il 31 gennaio a Montichiari, nel Bresciano, è quello di ritrovarsi ad aprile per valutare la situazione del mercato.

Con circa 5 mila allevamenti la Lombardia produce oltre il 45% del latte italiano. La stabilità della rete zootecnica ha una rilevanza sia su scala economica nazionale che sociale e ambientale sul territorio dal momento che, sottolinea la Coldiretti regionale, quando una stalla chiude “si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate”. “Un’intesa positiva – commenta Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia – che arriva in un momento delicato per le nostre stalle e che permette di continuare a garantire la produzione di latte per le famiglie e i consumatori”.

continua a leggere sul sito di riferimento