Accordo RSE e Assolombarda per sviluppo Comunità Energetiche

Obiettivo: promuovere nelle imprese l’impiego di energie rinnovabili

Milano, 22 nov. (askanews) – RSE-Ricerca di sistema energetico- e Assolombarda hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato alla promozione dell’impiego di energia da fonti rinnovabili nelle imprese. L’intesa è stata siglata a Milano da Maurizio Delfanti, Amministratore Delegato di RSE – società impegnata in attività di ricerca finalizzate all’innovazione e al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico, e da Alberto Dossi, vicepresidente con delega alla Transizione Ecologica di Assolombarda, associazione delle imprese industriali che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Pavia, Monza e Brianza.

L’accordo avrà durata triennale e si pone l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere le imprese nell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso l’aggregazione di soggetti diversi che vogliano costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

“Nella traiettoria che conduce l’Italia agli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni climalteranti al 2030, RSE conferma il proprio ruolo di partner scientifico e tecnologico del mondo delle imprese – ha detto Maurizio Delfanti – La collaborazione con Assolombarda è per noi importante perché ci consente, attraverso l’esperienza e le competenze maturate, di accompagnare le aziende di diversi settori nel percorso di transizione energetica che il Paese ha intrapreso. Le comunità energetiche, tema di approfondimento da noi ampiamente presidiato nell’ambito dell’attività di Ricerca di Sistema, rappresentano un’opportunità dal punto di vista non solo energetico, ma anche ambientale ed economico”.

“La transizione energetica è in corso, nonostante qualche rallentamento determinato dall’emergenza relativa al caro energia – ha dichiarato Alberto Dossi – La transizione energetica ha delineato un percorso imprescindibile a cui tutto il settore industriale intende partecipare, e Assolombarda intende garantire il supporto alle aziende che vogliono innovare contribuendo alla decarbonizzazione. L’accordo che oggi firmiamo con RSE va in questa direzione. Ha, infatti, l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere le imprese verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso l’aggregazione di soggetti diversi che vogliono costituire una Comunità Energetica Rinnovabile. Attraverso il Gruppo di Lavoro ‘Fonti Rinnovabili’ di Assolombarda e con il supporto scientifico di RSE puntiamo a rendere concretamente accessibili da parte delle imprese e dei territori i nuovi strumenti a disposizione, come quello delle Comunità Energetiche, che molto spesso restano solo oggetto di studio”.

La collaborazione di RSE intende supportare, attraverso un coordinamento scientifico-tecnologico, le attività del “Gruppo di Lavoro Fonti Rinnovabili”, con focus sulle CER, avviato da Assolombarda a novembre 2021, che ha l’obiettivo di monitorare gli sviluppi normativi e la loro applicabilità in ambito industriale e di stimolare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(nella foto, da sinistra: l’amministratore delegato di RSE, Maurizio Delfanti, il direttore generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli, e il vicepresidente di Assolombarda con delega alla Transizione ecologica, Alberto Dossi)

