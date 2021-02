AGI – Google e News Corp di Rupert Murdoch hanno firmato una “storica partnership pluriennale” in base alla quale Mountain View pagherà all’editore per indicizzare gli articoli nella sezione Showroom Google News. Lo hanno annunciato le due società in una nota. L’accordo, della durata di tre anni, include anche lo sviluppo di una piattaforma di abbonamento, la condivisione delle entrate pubblicitarie e “investimenti significativi nel video giornalismo innovativo” da parte di YouTube, di proprietà di Google. L’accordo tra le due società non riguarderà l’Australia, che da anni chiede ai colossi del web di pagare per le notizie indicizzate, ma anche il Wall Street Journal e il New York Post negli Stati Uniti e al Times e al Sun in Gran Bretagna.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Accordo storico tra Google e New Corp: pagherà per le notizie proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento