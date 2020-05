Il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova si commuove durante la conferenza stampa a conclusione del Consiglio di ministri che ha approvato il decreto rilancio nel passaggio in cui parla delle misure per l’emersione del lavoro nero. “Finalmente gli invisibili saranno meno invisibili”.

Cronaca di una lunga giornata

Al termine del confronto nella maggioranza “ha vinto la dignità degli uomini e delle donne, di persone che vivono in una situazione di grande difficoltà e che potranno adesso chiedere tutele nel proprio lavoro”. Teresa Bellanova, ministro per le politiche agricole, ha salutato così l’intesa per l’emersione del lavoro in nero degli agricoltori,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Accordo sui migranti, Bellanova si commuove: “Vince la civiltà” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento