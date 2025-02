Accordo sulle terre rare, Trump: “Zelensky arriverà venerdì e lo firmeremo”

(Adnkronos) – “Il presidente Zelensky verrà venerdì e firmeremo l’accordo” sulle terre rare. Donald Trump ha annunciato l’imminente fumata bianca per l’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sulle terre rare di Kiev, passo fondamentale per Trump nei negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia.

Gli Usa, secondo l’intesa, avranno accesso alle risorse minerarie e, secondo il piano di Trump, potranno recuperare il denaro messo a disposizione dell’Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia. Per Trump, Washington ha stanziato 350 miliardi di dollari, come ha ribadito il presidente in occasione della prima riunione del suo governo, rivendicando di “aver messo insieme un grande gabinetto… il primo mese abbiamo avuto molto successo e vogliamo che continui così per anni”.

“Il presidente Zelensky verrà venerdì. Ora è confermato e firmeremo un accordo”, ha detto Trump, ringraziando il segretario al Tesoro Scott Bessent e il segretario al Commercio Howard Lutnick per il loro lavoro. E poi il presidente ha rivendicato: “Siamo stati in grado di fare un accordo in cui riavremo i nostri soldi e otterremo molti soldi in futuro, e penso che questo sia giusto. La precedente amministrazione ha fatto un lavoro pessimo: abbiamo speso 350 miliardi di dollari per l’Ucraina, ci riprenderemo i soldi”.

La conferma da parte del presidente Usa è arrivata poco dopo che, una fonte della Casa Bianca, aveva detto alla Cnn: “Se Zelensky dice che l’accordo non è definitivo, non ha senso per lui venire qui”. La dichiarazione dopo che il presidente ucraino aveva definito l’intesa solo un “inizio”, un “accordo quadro” e che il suo “successo” dipenderà dai colloqui con Trump..

L’intesa raggiunta con gli Stati Uniti sullo sfruttamento delle terre rare ucraine è solo “un inizio”, ha affermato Zelensky in una conferenza stampa a Kiev, precisando che si tratta “solo di un accordo quadro: può essere un grande successo o semplicemente sparire”. Secondo il presidente ucraino, “questo dipenderà dai nostri colloqui con il presidente Trump”.

Nel testo negoziato finora con gli Stati Uniti sullo sfruttamento delle terre rare ucraine, che si spera “porti a ulteriori intese”, non c’è ancora nulla sulle garanzie di sicurezza che gli Stati Uniti dovrebbero fornire a Kiev, ha quindi precisato Zelensky, che ha parlato dell’intesa come di “un accordo quadro”, che prevede la creazione di un fondo congiunto con il contributo per il 50% di entrate provenienti dalla risorse naturali ucraine, anche se “è troppo presto parlare di soldi”.

“Voglio una frase sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, è importante che ci sia”, ha rimarcato il presidente ucraino. Che poi, rispondendo alla domanda se si tirerà indietro nel caso in cui da Donald Trump non dovessero arrivare, ha replicato: “Voglio trovare un percorso per la Nato o qualcosa di simile. Se non avremo garanzie di sicurezza, se non avremo un cessate il fuoco, allora non funzionerà niente”.

L’intesa con gli Stati Uniti sui minerali strategici non prevede alcun debito per l’Ucraina, ha sottolineato quindi Zelensky. “La versione finale viene valutata molto bene dai nostri funzionari governativi, che raccomandano che possa funzionare – ha spiegato – Le questioni principali che ho sollevato sembrano molto buone. In effetti, i team hanno lavorato sodo. L’aspetto principale per me è che non siamo debitori, l’accordo non include 500 miliardi di dollari di debito, né 350 miliardi, né 100 miliardi. Sarebbe ingiusto nei nostri confronti, perché, come ho detto prima, non ci sono stati accordi di questo tipo prima d’ora”.

Il presidente ucraino ha quindi detto che spera di recarsi a Washington venerdì per discutere con Trump, di un accordo sulle terre rare e di futuri aiuti. “Mi piacerebbe molto fare questa visita”, ha detto Zelensky ai giornalisti a Kiev, sottolineando che la data giusta per la visita potrebbe essere venerdì. Il presidente ucraino ha anticipato di voler chiedere all’omologo americano se intende interrompere gli aiuti a Kiev.

“Si tratta di un accordo preliminare che prevede la creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione dell’Ucraina, dove Ucraina e Stati Uniti gestiranno e finanzieranno congiuntamente il fondo a parità di condizioni – aveva spiegato anche Shmyhal – Questo accordo è direttamente legato alle garanzie di sicurezza. Né il presidente né il governo lo considereranno separatamente dalle garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. Il governo ucraino esaminerà già oggi il testo dell’accordo, ha aggiunto il Shmyhal.