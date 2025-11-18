accordo-syngenta-e-amoeba-per-soluzioni-biocontrollo-in-ue-e-uk

Roma, 18 nov. (askanews) – Syngenta Crop Protection, leader mondiale nei prodotti biologici e in altre tecnologie innovative per la protezione delle colture, e l’innovativa azienda francese nel settore greentech Amoéba SA, hanno firmato un Memorandum d’Intesa per sviluppare e commercializzare soluzioni innovative per il biocontrollo per i mercati dell’UE e del Regno Unito, concentrandosi su cereali e colture erbacee. Le parti prevedono di negoziare un accordo di distribuzione definitivo con una tempistica prevista per la primavera del 2026.

Questa collaborazione strategica mira a offrire agli agricoltori soluzioni biologiche avanzate che migliorino la sostenibilità delle loro pratiche agricole, affrontino la sfida di aumentare la resistenza dei parassiti ai prodotti esistenti e offrano un aiuto agli agricoltori che si trovano ad affrontare una gamma sempre più ridotta di tecnologie per la protezione delle colture.

L’obiettivo iniziale della partnership sarà la lotta alle principali malattie del grano, ovvero la septoriosi da septoriosi (STB) e la ruggine gialla. Queste due malattie sono tra le più dannose dal punto di vista economico in Europa e nel Regno Unito, con un impatto stimato su 9-12 milioni di ettari di grano all’anno. Nella sola Germania, la ruggine gialla causa perdite di resa dal 5 al 50% e costi per 1,5 miliardi di euro all’anno, mentre la ruggine gialla può ridurre le rese dal 10 al 70% e persino portare al fallimento totale delle colture nelle varietà sensibili, secondo riconosciute fonti accademiche e del settore.

Fondata nel 2010, Amoéba ha sviluppato un’applicazione di biocontrollo brevettata basata sul lisato dell’ameba Willaertia magna, che ha ricevuto la medaglia d’oro Bernard Blum nell’ottobre 2025 come la soluzione di biocontrollo più promettente al mondo. Nel giugno 2025, il principio attivo ha ricevuto l’approvazione dell’UE a seguito della valutazione scientifica dell’EFSA e di una decisione della Commissione Europea.