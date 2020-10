Accordo tra Aliplast e Nextchem per il riciclo delle plastiche

BOLOGNA (ITALPRESS) – Aliplast, società del Gruppo Hera, e NextChem, società del Gruppo Maire Tecnimont, hanno firmato un accordo per la fornitura da parte di Nextchem della tecnologia, dell’ingegneria e dei servizi EPC per la realizzazione di un impianto che utilizzerà la tecnologia proprietaria all’avanguardia MyReplastTM per l’Upcycling dei rifiuti plastici in prodotti polimerici ad alto valore aggiunto. Costruito su un sito di proprietà del Gruppo Hera, tale impianto farà leva sulla tecnologia innovativa MyReplastTM sviluppata da NextChem, che permette di realizzare polimeri riciclati di elevata purezza e qualità in grado di raggiungere prestazioni chimico/fisiche e meccaniche di alto livello.

