Accordo tra BEI e Illimity Bank 200 milioni di euro a supporto delle PMI

Attenzione ad investimenti sostenibili e a Regioni di coesione

La Banca Europea per gli investimenti (BEI) e Illimity Bank hanno firmato un accordo da 200 milioni di euro volto a soddisfare le esigenze di capitale circolante e liquidità delle PMI. In particolare, si concentra sulle imprese che operano nell’investimento sostenibile e nelle Regioni di coesione. Lo annuncia una nota stampa.

L’accordo contribuirà a rafforzare ulteriormente l’eccellente cooperazione tra le due Banche, determinando una mobilitazione di 100 mln di euro ciascuna nel 2023 e garantendo che le PMI ricevano prestiti a condizioni favorevoli.

Attraverso b-ilty, la Banca digitale del Gruppo Illimity, specializzata in servizi finanziari, Illimity metterà a disposizione delle PMI prestiti per 100 milioni di euro e finanziamenti per le imprese con fatturato compreso tra 2 milioni e 15 milioni di euro. Grazie alla sua piattaforma completamente digitalizzata e alla sua struttura flessibile, b-ilty può supportare al meglio diverse realtà in tutta Italia in quanto non ha vincoli territoriali.

Nel dettaglio, l’accordo prevede che oltre il 30% dei fondi sia destinato al finanziamento di imprese che operano nelle Regioni di coesione (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Marche) coerentemente con l’obiettivo trasversale di sviluppo economico, sociale e territoriale dell’Unione Europea.

“Questa operazione con Illimity mira a promuovere i due obiettivi trasversali della BEI, ovvero il clima e la coesione sociale, fornendo nuovi finanziamenti a condizioni favorevoli alle PMI che vogliono investire in un futuro più sostenibile ed inclusivo” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI.

L’Amministratore Delegato e Fondatore di Illimity, Corrado Passera, ha dichiarato: “Il nostro impegno nei confronti degli imprenditori ci consente di fornire nuova liquidità alle PMI in questi momenti molto complessi”.

