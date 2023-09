Accordo tra Glovo e Terra Gelato per consegne su Milano

Con espansione laboratorio milanese apertura nuovi punti vendita in città

Milano, 13 set. (askanews) – Glovo, piattaforma di consegne a domicilio multi-categoria, ha siglato una partnership in esclusiva con Terra Gelato, brand di gelati artigianali, per consegne in esclusiva su Milano.

Nato nel 2018 da un’intuizione dell’imprenditore Gianfranco Sampò, Terra Gelato rappresenta un punto di riferimento per la città, con il suo laboratorio in via Vitruvio 38.

L’impegno del maestro gelatiere Massimo Grosso, affiancato in sala e in laboratorio da Francesco Sampò e Paola Didone, e supportato dall’ingresso in società di Tullio e Gianpaolo Frigo, forti della tradizione familiare di gelatieri, guarda oggi a Milano in un’ottica di crescita, spiega una nota. Il progetto di espansione del laboratorio produttivo di Milano di Terra Gelato permetterà di aprire dei nuovi punti vendita in luoghi strategici della città. Terra Gelato ha ottenuto riconoscimenti per la qualità dei propri prodotti, tra cui i Tre Coni nella guida Gelaterie del Gambero Rosso.