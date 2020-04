Sarà di 9,7 milioni di barili al giorno il taglio della produzione di petrolio che dovrebbe frenare la caduta del prezzo del greggio innescata dalla pandemia di coronavirus. È questa l’intesa frutto di un compromesso tra Opec+ e Messico, con il Paese centroamericano che ha accettato di ridurre la sua produzione solo di 100 mila barili e non di 400 mila, facendo calare il taglio complessivo dai 10 milioni di barili concordati venerdì scorso a 9,7 milioni. Il taglio partirà dal primo maggio e varrà per i prossimi due mesi, poi si andrà via via assottigliando.

Riduzione record dopo la guerra dei prezzi

L’accordo tra i maggiori Paesi produttori per quella che è la riduzione più grande di sempre è stato raggiunto in una videoconferenza domenicale di un’ora dopo una settimana di trattative serrate e quattro giorni di videoconferenze.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Accordo tra Opec+ e Messico sul taglio alla produzione di petrolio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento